Il presidente Usa: "Abbiamo supporto di Europa e Nazioni arabe"

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha affermato che gli Stati Uniti stanno spingendo per un cessate il fuoco di 21 giorni in Libano per consentire i negoziati tra Israele e Hezbollah. Parlando ai giornalisti a Washington, DC, Biden ha affermato che la proposta è “in grado di generare un sostegno significativo da parte dell’Europa e delle nazioni arabe”. Gli Stati Uniti, la Francia e altri alleati hanno rilasciato una dichiarazione congiunta, negoziata a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, affermando che i recenti combattimenti sono “intollerabili e presentano un rischio inaccettabile di una più ampia escalation regionale”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata