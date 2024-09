Il vicepresidente del Consiglio in occasione della convention del Ppe a Napoli

L’Africa è una realtà fondamentale. Lo ha detto chiaramente Antonio Tajani in occasione della convention del Ppe a Napoli. “Non possiamo non considerare l’Africa come una realtà fondamentale per l’Europa, non possiamo perdere una straordinaria opportunità di diventare i principali interlocutori di un continente che è apparentemente povero ma in realtà è ricco di materie prime, di risorse umane. Non possiamo perdere la sfida facendo sì che altre realtà come Iran, Cina, Russia, diventino i principali interlocutori del continente africano”, ha detto il leader di Forza Italia e vicepresidente del Consiglio che poi ha parlato anche del Mediterraneo e della questione migranti. “Non possiamo accettare che il Mediterraneo sia soltanto un cimitero di migranti. Vogliamo trasformarlo in un mare di crescita, deve essere un’opportunità per tutti gli europei”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata