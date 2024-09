Il riferimento all'Ucraina nell'intervento all'Atlantic Council

Quella attuale è “un’epoca dominata dal caos”, nella quale “l’Italia è fermamente al fianco di chi difende la propria libertà e sovranità, non solo perché è giusto farlo, ma anche perché è nell’interesse dell’Italia e dell’Occidente impedire un futuro in cui prevale la legge del più forte”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, dopo avere ricevuto a New York il Global Citizen Award dell’Atlantico Council, in un evidente riferimento all’Ucraina e alla sua difesa dall’aggressione russa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata