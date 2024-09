La denuncia dell’attrice premio Oscar a un evento a margine dell’Assemblea generale

“Uno scoiattolo ha più diritti di una donna afghana“. Lo ha detto Meryl Streep parlando della condizione delle donne in Afghanistan durante un evento a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. L’attrice americana ha evidenziato la totale negazione di libertà e diritti per il genere femminile sotto il nuovo regime dei Talebani. “Uno scoiattolo ha più diritti di una ragazza oggi in Afghanistan, perché i parchi pubblici sono stati chiusi a donne e ragazze dai Talebani. Un uccello può cantare a Kabul, una ragazza invece non può, una donna non può in pubblico”, ha aggiunto la vincitrice di 3 Oscar e 9 Golden Globe.

