Pezeshkian alla Cnn: "Hezbollah non può stare solo contro Israele"

“Non dobbiamo permettere che il Libano diventi un’altra Gaza per mano di Israele”. Lo ha detto il presidente iraniano Masoud Pezeshkian in un’intervista esclusiva rilasciata alla Cnn. Il capo di Stato ha affermato che gli attacchi dello Stato ebraico contro Hezbollah costituiscono una “crisi umana e umanitaria” e che “esiste il pericolo che il fuoco degli eventi che si stanno verificando si espanda all’intera regione”, aggiungendo che un conflitto regionale “può essere pericoloso per il futuro del mondo e del pianeta Terra, quindi dobbiamo impedire i continui atti criminali commessi da Israele”.

“Hezbollah non può stare da solo contro un Paese che è difeso, sostenuto e rifornito dai Paesi occidentali, dai Paesi europei e dagli Stati Uniti d’America”, ha aggiunto Pezeshkian. “Non dobbiamo permettere che il Libano diventi un’altra Gaza per mano di Israele” e “Hezbollah non può farlo da solo”, ha detto ancora, sottolineando che il gruppo libanese si trova di fronte a un Paese “armato fino ai denti e che ha accesso a sistemi di armamento di gran lunga superiori a qualsiasi altro”.

Ministro degli Esteri iraniano: “Non resteremo indifferenti ai crimini di Israele”

“L’Iran non resterà indifferente. Stiamo a fianco del popolo del Libano e della Palestina”, ha affermato il ministro degli Esteri iraniano, Seyed Abbas Araghchi, in una dichiarazione riportata sul sito web del ministero. “I crimini di Israele, favoriti dagli Stati Uniti, sono chiari al mondo intero. Non distogliete lo sguardo. Non si può permettere che questo brutale e criminale disprezzo per la vita umana continui”.

Cremlino: “Rischio completa destabilizzazione della regione”

E’ arrivato anche il commento da parte del Cremlino. “Si tratta, ovviamente, di un evento potenzialmente molto pericoloso, con una zona di espansione del conflitto e una completa destabilizzazione della regione. Naturalmente, questo ci causa estrema preoccupazione e ansia“, ha detto il portavoce Dmitry Peskov.

