L'ex presidente Usa: "Ha trascorso la sua vita a lottare per rendere l'America migliore"

L’ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton ha conferito all’attuale presidente Joe Biden il Clinton Global Citizen Award 2024, affermando che Biden ha guidato gli Stati Uniti con “decenza, bontà e grazia non comuni” di fronte a molteplici crisi dopo il suo insediamento, nel gennaio 2021. L’annuncio a sorpresa è arrivato alla fine del primo giorno della riunione annuale della Clinton Global Initiative di quest’anno a New York. Biden era appena arrivato in città per parlare alla riunione annuale dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Biden ha fatto una sosta non annunciata alla riunione perché sua moglie, la first lady Jill Biden, stava partecipando a una tavola rotonda sulla ricerca sulla salute delle donne con la dottoressa Valerie Montgomery Rice guidata da Chelsea Clinton. Bill Clinton ha affermato di essere onorato di presentare il suo amico da 40 anni e ha osservato che Biden aveva affrontato “molteplici crisi” quando è entrato in carica, tra cui una pandemia e un’economia statunitense in difficoltà. Clinton ha detto di essere “personalmente molto grato” a Biden per aver sostenuto l’Ucraina nella guerra contro la Russia. Ha elogiato il lavoro di Biden sul cambiamento climatico e ha detto che il presidente ha “rafforzato le nostre alleanze per la libertà e la sicurezza in tutto il mondo”. Clinton ha sottolineato il loro lavoro 30 anni fa per emanare un divieto di armi d’assalto, ormai scaduto. Ha detto che Biden ha la capacità di “colmare le divisioni” e “costruire coalizioni”. “Ha fornito un manuale per ottenere risultati, quindi oggi lo onoriamo, non solo per ciò che ha realizzato, ma per il modo in cui lo ha fatto”, ha detto Clinton.

