La premier riceve il riconoscimento a New York: "L'Occidente è un sistema di valori"

La premier Giorgia Meloni ha ricevuto il prestigioso Global Citizens Award dalle mani di Elon Musk – fondatore di Tesla e SpaceX e CEO di X – a margine della riunione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. Il premio è assegnato dall’Atlantic Council, un think tank geopolitico americano. Meloni ha utilizzato il suo discorso principale per esporre la sua visione del mondo in cui “patriottismo”, “nazionalismo” e “orgoglio” nella civiltà e nell’identità occidentale sono centrali. “Non dovremmo vergognarci di usare e difendere parole e concetti come nazione e patriottismo“, ha detto al pubblico. Ha continuato aggiungendo che ciò che i regimi autoritari temono di più è l’orgoglio nazionale che si trova in democrazie come l’Italia e gli Stati Uniti. “L’Occidente è un sistema di valori in cui la persona è centrale, uomini e donne siamo uguali e liberi, e quindi i sistemi sono democratici, la vita è sacra, lo Stato è laico e basato sullo stato di diritto. Mi chiedo e mi chiedo a me stesso e a te se questi sono valori di cui dovremmo vergognarci?”.

