Il segretario generale, Antonio Guterres: "Riforma per il futuro"

L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato ieri un progetto per riunire le nazioni del mondo, sempre più divise, per affrontare le sfide del XXI secolo, dal cambiamento climatico all’intelligenza artificiale, dall’escalation dei conflitti all’aumento delle disuguaglianze e della povertà. Il ‘Patto per il futuro’, di 42 pagine, sfida i leader dei 193 Paesi membri delle Nazioni Unite a trasformare le promesse in azioni reali che facciano la differenza nella vita degli oltre 8 miliardi di persone nel mondo. Il patto è stato adottato all’apertura del ‘Vertice del futuro’ di due giorni convocato dal Segretario generale dell’Onu Antonio Guterres, che ha ringraziato i leader e i diplomatici per aver compiuto i primi passi e aver aperto “la porta” verso un futuro migliore. “Siamo qui per riportare il multilateralismo dal baratro”, ha detto, “ora il nostro destino comune è quello di attraversarlo. Ciò richiede non solo un accordo, ma anche un’azione”.

Il capo delle Nazioni Unite ha sfidato i leader chiedendo loro di attuare il patto, dare priorità al dialogo e ai negoziati, porre fine alle “guerre che dilaniano il nostro mondo”, riformare il potente Consiglio di Sicurezza dell’Onu, accelerare le riforme del sistema finanziario internazionale, accelerare la transizione dai combustibili fossili e ascoltare i giovani e coinvolgerli nel processo decisionale. Il destino del patto è stato in discussione fino all’ultimo momento. C’era così tanta suspense che Guterres aveva tre discorsi preparati: uno per l’approvazione, uno per il rifiuto e uno se le cose non fossero state chiare, ha detto il portavoce delle Nazioni Unite Stephane Dujarric.

Cosa dice il Patto per il futuro:

Il ‘Patto per il futuro’ afferma che i leader mondiali si stanno riunendo “in un momento di profonda trasformazione globale” e mette in guardia dai “crescenti rischi catastrofici ed esistenziali” che potrebbero spingere le popolazioni di tutto il mondo “verso un futuro di crisi persistente e di rottura”. Tuttavia, si legge nel documento, i leader si riuniscono alle Nazioni Unite in un momento di speranza e di opportunità “per proteggere i bisogni e gli interessi delle generazioni presenti e future attraverso le azioni del Patto per il futuro”. Il patto comprende 56 azioni su temi quali l’eliminazione della povertà, la mitigazione dei cambiamenti climatici, il raggiungimento dell’uguaglianza di genere, la promozione della pace e la protezione dei civili e il rafforzamento del sistema multilaterale per “cogliere le opportunità di oggi e di domani”. Il Segretario generale Guterres ha sottolineato una serie di disposizioni chiave del Patto del futuro e dei due allegati che lo accompagnano: il Global Digital Compact e la Dichiarazione sulle generazioni future. Il patto impegna i leader mondiali a riformare il Consiglio di Sicurezza a 15 membri, per renderlo più rappresentativo del mondo di oggi e “rimediare all’ingiustizia storica nei confronti dell’Africa”, che non ha un seggio permanente, e per affrontare la sottorappresentazione della regione Asia-Pacifico e dell’America Latina. Inoltre, “rappresenta il primo sostegno multilaterale concordato per il disarmo nucleare in più di un decennio”, ha detto Guterres, e si impegna “a compiere passi per prevenire una corsa agli armamenti nello spazio esterno e per governare l’uso di armi autonome letali”.

Il Global Digital Compact “include il primo accordo veramente universale sulla governance internazionale dell’intelligenza artificiale”, ha aggiunto il capo delle Nazioni Unite. Il patto impegna i leader a istituire un gruppo scientifico internazionale indipendente presso le Nazioni Unite per promuovere la comprensione scientifica dell’IA e dei suoi rischi e opportunità. Impegna inoltre le Nazioni Unite ad avviare un dialogo globale sulla governance dell’IA con tutti gli attori chiave. Le azioni del patto includono anche misure “per organizzare una risposta immediata e coordinata agli shock complessi”, comprese le pandemie, ha illustrato Guterres, e include “un impegno innovativo da parte dei governi ad ascoltare i giovani e a includerli nel processo decisionale”. Per quanto riguarda i diritti umani infine, Guterres ha concluso: “Di fronte a un’impennata di misoginia e a un arretramento dei diritti riproduttivi delle donne, i governi si sono esplicitamente impegnati a rimuovere le barriere legali, sociali ed economiche che impediscono alle donne e alle ragazze di realizzare il loro potenziale in ogni ambito”.

