Presa di mira anche la Striscia di Gaza, cinque morti a Deir al-Balah. Le vittime sarebbero una mamma e quattro suoi figli

L’esercito israeliano ha annunciato che sono in corso attacchi “diffusi” contro gli obiettivi di Hezbollah in Libano, nella valle di Beqaa. Lo riporta ‘Times of Israel’. Sta effettuando bombardamenti nella valle di Beqaa, nel sud del Libano. “Chiediamo a tutti coloro che si trovano vicino alle proprietà o all’interno delle case in cui Hezbollah nasconde le armi di prendere immediatamente le distanze da loro. Questo è per la vostra sicurezza e per la vostra protezione”, ha affermato il portavoce dell’Idf Daniel Hagari. Presa di mira anche la Striscia di Gaza. Secondo l’agenzia di stampa palestinese Wafa, almeno cinque persone sono morte durante un’offensiva che ha colpito un’abitazione a Deir al-Balah. Le vittime sarebbero una mamma e quattro suoi figli.

09:24 Salgono a 52 i morti in attacco Israele a Beirut

Il bilancio dell’attacco israeliano che venerdì ha colpito un edificio residenziale nella periferia sud di Beirut è salito a 52 morti e nove dispersi, dopo la scoperta di nuovi resti sotto le macerie. È quanto afferma in un comunicato la Protezione civile, come riporta la testata L’Orient-Le Jour. Nel raid sono rimaste ferite 66 persone.

08:46 Idf: “Colpiti oltre 150 obiettivi Hezbollah in Libano”

Questa mattina, l’aeronautica militare israeliana ha colpito più di 150 obiettivi di Hezbollah in Libano. È quanto affermano le Forze di difesa israeliane (Idf). Secondo l’esercito, agli attacchi hanno preso parte decine di aerei da combattimento di tutti gli squadroni dell’Areonautica israeliana. Lo riporta il Times of Israel.

08:25 Media: un morto e feriti in raid di Israele sul Libano

Nella Bekaa, nel nord-est del Libano, aerei israeliani hanno effettuato una serie di attacchi. I raid hanno preso di mira Harbta e Zaboud, la zona di Ba’ul alla periferia di Hermel e le alture che circondano la città di Zaboud. Un civile è stato ucciso e altri sei sono rimasti feriti nel bombardamento della periferia della città di Budai nella Bekaa. Lo riporta la testata libanese Al-Mayadeen. Secondo l’agenzia statale Nna l’uomo ucciso era un pastore e tra i feriti ci sono due membri della sua famiglia.

08:23 Attacco a Gaza: uccisa una madre e i suoi quattro figli

Nel raid israeliano nel centro di Gaza delle scorse ore è rimasta uccisa una mamma e quattro dei suoi figli, di età compresa tra i quattro e gli otto anni. Lo riporta Al Jazeera. La donna aveva 29 anni.

08:02 Media: forze israeliane lanciano 80 attacchi aerei in mezz’ora

L’esercito israeliano ha lanciato oltre 80 attacchi aerei in mezz’ora nel governatorato meridionale di Nabatieh, in Libano. Lo riporta la National News Agency, l’agenzia libanese, specificando che al momento non è chiaro se i raid dell’Idf abbiano causato morti e feriti.

