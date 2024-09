La presidente della Commissione Ue ha annunciato che sarà fornito all'Ucraina un prestito fino a 35 miliardi di euro

Ursula von der Leyen a Kiev. La presidente della Commissione europea si è recata in mattinata al memoriale dei caduti e poi ha visitato i servizi di emergenza. Ai pompieri sono stati consegnati dei generatori di corrente e attrezzature di emergenza forniti da Bruxelles in vista dell’inverno. Von der Leyen ha anche annunciato che la Commissione Ue fornirà all’Ucraina un prestito fino a 35 miliardi di euro come parte dell’impegno del G7. In giornata vedrà il presidente Zelensky.

