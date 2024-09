Il tycoon contro Harris: "Non fa nulla contro antisemitismo"

L’ex presidente degli Stati Uniti e candidato repubblicano alle elezioni di novembre Donald Trump sostiene che se non vincerà le elezioni di novembre, potrebbe essere perché non abbastanza elettori ebrei lo sostengono. Poi avverte che la sua sconfitta potrebbe portare alla sconfitta di Israele entro due anni. Intervenendo all’evento a Washington organizzato dall’Israeli American Council, Trump, cita un sondaggio non specificato che vede il suo sostegno al 40% tra gli elettori ebrei.

“Sanno cosa diavolo succede se non vinco queste elezioni? Il popolo ebraico avrebbe davvero molto a che fare con questo se ciò accadesse, perché…il 60% delle persone vota per il nemico”, dice. Dopo aver dichiarato all’inizio di questo mese che Israele sarebbe stato annientato se il vicepresidente Kamala Harris avesse vinto a novembre, ha ulteriormente alzato la posta dicendo al pubblico della IAC che Israele sarebbe stato distrutto entro due anni se avesse perso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata