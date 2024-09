Si aggrava il bilancio delle vittime per le esplosioni dei walkie talkie e delle radio degli Hezbollah

E’ salito a 20 il bilancio delle persone morte per l’esplosione di dispositivi elettronici degli Hezbollah in diverse regioni del Libano avvenute all’indomani dello scoppio dei cercapersone che, invece, aveva provocato 18 morti e un migliaio di feriti. Lo riferisce il ministero della Salute di Beirut, citato dai media. 450 i feriti. I radiotrasmettitori, acquistati circa 5 mesi fa quasi contemporaneamente alla fornitura di cercapersone, sono esplosi in concomitanza con gli affollati funerali dei militanti del partito sciita rimasti uccisi nel primo attacco.

“Ci sarà una vendetta sanguinosa e unica”, ha assicurato un funzionario alla vigilia dell’atteso discorso alla nazione del leader Hassan Nasrallah. “La brutalità di questo crimine non può essere espressa”, gli ha fatto eco il primo ministro libanese Najib Mikati, “siamo in guerra, considerando ciò che vive il nostro popolo nel sud del Libano da 11 mesi”.

12:01 Abbas in Spagna, prima visita dopo riconoscimento Palestina

Il premier spagnolo Pedro Sanchez sta incontrando a Madrid il presidente dell’Autorità nazionale palestinese, Mahmud Abbas, mentre aumentano le preoccupazioni di un’escalation in Libano. Il viaggio di Abbas in Spagna è il primo che si produce dopo il riconoscimento della Palestina come Stato da parte del governo spagnolo avvenuto lo scorso 28 maggio. Lunedì Husni Abdel Wahed, fino ad ora capo della missione diplomatica palestinese a Madrid, ha presentato le credenziali al re Felipe VI come ambasciatore. La scorsa settimana la Spagna ha ospitato una riunione tra ministri arabi del Gruppo di contatto arabo-islamico per Gaza e ministri europei dei Paesi che hanno riconosciuto recentemente lo Stato di Palestina insieme alla Spagna per rilanciare l’applicazione della soluzione dei due Stati e fissare una posizione comune in vista della riunione dell’Assemblea generale dell’Onu.

11:36 Media, compagnie aeree cancellano voli per Beirut

Air France ha cancellato il volo da Parigi alla capitale libanese previsto per domani e potrebbe fare lo stesso per il volo di sabato, a meno che le tensione non si allentino. Lo riporta una fonte dell’aeroporto di Beirut alla testata L’Orient-Le Jour. Dal sito dell’aeroporto internazionale del Libano risulta che anche Air Algérie, Emirates e Turkish Airlines hanno cancellato i loro voli per Beirut, previsti in orari diversi della giornata rispettivamente da Algeri, Dubai e Istanbul.

10:50 Turchia: Israele intensifica attacchi contro Libano

“Vediamo che Israele sta iniziando ad intensificare passo dopo passo i suoi attacchi contro il Libano”. Lo ha detto il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan, come riporta l’agenzia Anadolu. Fidan ha aggiunto: “Il progetto di Netanyahu di impadronirsi di tutte le terre palestinesi nella regione, con il sostegno occidentale, continua”.

10:03 Iran: Dio punirà criminali dietro esplosioni in Libano

“Esprimiamo le nostre più profonde condoglianze e solidarietà al caro popolo libanese per il martirio e il ferimento di migliaia di cittadini libanesi a seguito dell’infido terrore di massa portato avanti dal regime terroristico facendo esplodere dispositivi di comunicazione senza distinguere tra civili e altri”. È quanto scrive in un messaggio sui social il presidente iraniano Masoud Pezeshkian. “Dio è invincibile, si vendica e il criminale sarà sicuramente punito giustamente”, ha aggiunto, “la Repubblica Islamica dell’Iran condanna questo crimine atroce contro i libanesi e sottolinea il suo sostegno al governo e al popolo libanese. Chiediamo alle organizzazioni internazionali di assumersi le proprie responsabilità”.

09:59 Hezbollah conferma: in esplosioni ieri uccisi 20 nostri militanti

Hezbollah ha identificato 20 suoi militanti che sono stati uccisi ieri in tutto il Libano nelle esplosioni dei walkie talkie. Si tratta di Ali Mohammad Sleimane, classe 1994, Ahmad Ali Hassan, nato nel 1998, Salim Abbass Chehade, nato nel 1974, Hassan Adel Jaber, nato nel 1970, Abbas Hassan Seifeddine, nato nel 1987, Ali Hassan Hammoud, classe 1991, Mohammad Ali Alamé, nato nel 1983, Ali Ahmad Haïdar, nato nel 1986, Mohammad Hassan Kourani, classe 1982, Ali Fawaz Hajj Hassan, classe 1991, Jawad Yasser Abou Khalil, nato nel 2005, Ahmad Ali Lamah, classe 1982, Ali Hosni Zaatar, classe 1999, Hafez Hussein Ali Melhem, classe 1976, Mohammad Hussein el-Arab, nato nel 1979, Fadel Abbass Bazzi, classe 1991, Abdel Menhem Jamal Abdel Menhem, nato nel 2008, Ibrahim Abdel Karim Zein El Dine, Ali Mohammad Tarhini, nato nel 2001,Ali Mohammad Chalabi, nato nel 1993. Lo riporta la testata L’Orient-Le Jour.

09:14 Ditta Icom, walkie talkie esplosi fuori produzione da 10 ann

L’azienda giapponese Icom, produttrice del modello di walkie talkie esplosi ieri in Libano, ha dichiarato in una nota di aver interrotto la loro produzione circa 10 anni fa. “L’IC-V82 è una radio portatile che è stata prodotta ed esportata, anche in Medio Oriente, dal 2004 a ottobre 2014. La sua produzione è stata interrotta circa 10 anni fa e da allora non è stata più spedita dalla nostra azienda”, ha affermato la società giapponese in una nota, come riporta Al Jazeera. “Anche la produzione delle batterie necessarie al funzionamento dell’unità principale è stata interrotta e non è stato apposto alcun sigillo olografico per distinguere i prodotti contraffatti, quindi non è possibile confermare se il prodotto è stato spedito dalla nostra azienda”, ha aggiunto Icom.

08:59 Netanyahu, con stop armi da Starmer messaggio orribile a Hamas

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha criticato il suo omologo britannico Keir Starmer in un’intervista al quotidiano Daily Mail, affermando che il suo governo “fuorviante” sta “inviando un messaggio orribile” ad Hamas con la recente decisione di sospendere decine di licenze di esportazione di armi a Israele. “Dopo il massacro di Hamas del 7 ottobre, il precedente governo britannico è stato chiaro nel suo sostegno”, ha detto Netanyahu, riferendosi al governo conservatore dell’allora premier Rishi Sunak, “purtroppo, l’attuale governo sta inviando messaggi contrastanti”. “Dicono che Israele ha il diritto di difendersi, ma minano la nostra capacità di esercitare tale diritto”, ha aggiunto il premier israeliano, “sia ribaltando la posizione del Regno Unito sulle assurde accuse mosse dal procuratore della Corte penale internazionale (Cpi) contro Israele, sia bloccando le vendite di armi a Israele mentre combattiamo contro l’organizzazione terroristica genocida che ha compiuto il massacro del 7 ottobre”.

08:51 Nyt, Israele ha prodotto cercapersone tramite società di facciata

Secondo quanto riportato dal New York Times, la BAC Consulting, che avrebbe fornito migliaia di cercapersone esplosi martedì in Libano durante un attacco contro i membri di Hezbollah, è una società di facciata israeliana. Tre ufficiali dei servizi segreti informati sull’operazione hanno riferito alla testata statunitense che sono state create almeno altre due società fittizie per nascondere il fatto che i produttori dei cercapersone erano ufficiali dei servizi segreti israeliani. I dispostivi hanno iniziato a essere spediti in Libano nel 2022, ma la fornitura è aumentata quando il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha denunciato l’uso dei telefoni cellulari come pericoloso dal punto di vista operativo.

08:31 Scambio a fuoco tra Idf e Hezbollah, feriti in nord Israele

Botta e risposta di missili tra le Forze di difesa israeliane (Idf) e Hezbollah. Il portavoce dell’Idf ha informato che gli aerei da combattimento dell’aeronautica militare hanno attaccato stanotte gli edifici militari di Hezbollah nelle aree di Shekhin, A-Taiba, Balida, Mis al-Jabal, Eitaron e Kfar Kila nel sud del Libano. Inoltre, gli aerei hanno attaccato un magazzino di Amalah nell’area di Hayam e questa mattina hanno lanciato nuovi raid. Hezbollah ha attaccato nell’Alta Galilea, nel nord di Israele, provocando numerosi feriti. Lo riporta Ynet.

