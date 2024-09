Truppe ucraine penetrate nel Kursk. Putin firma decreto per l'aumento delle forze militari: ora salite a 1,5 milioni

Truppe ucraine avrebbero sfondato le difese russe da qualche giorno, penetrando nella regione già invasa del Kursk da un altro punto. Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto che aumenta il numero dei militari delle forze armate a 1,5 milioni di uomini.

Kiev rivendica raid su regione russa Tver, distrutto deposito Iskander

I droni dei servizi di sicurezza ucraini Sbu e delle forze di difesa ucraine hanno distrutto un grande magazzino di missili Iskander a Toropets, nella regione russa di Tver. Lo riferisce una fonte dello Sbu citata da Ukrinform. Precedentemente il governo regionale russo aveva riferito di un incendio scoppiato a Toropets come risultato della caduta delle macerie di un drone in un attacco con droni condotto da Kiev. Il governo regionale russo, come riporta Ria Novosti, ha riferito di avere respinto il massiccio attacco con droni e di avere deciso di evacuare parzialmente la popolazione dalle aree in cui le difese aeree erano in funzione.

