Un piccolo aereo è atterrato in sicurezza all’aeroporto internazionale Logan di Boston martedì pomeriggio, nonostante avesse solo una delle ruote del carrello di atterraggio dispiegata. Il Cessna 402 della Cape Air trasportava due passeggeri e un membro dell’equipaggio. Dopo essere decollato dal Logan, è tornato indietro a causa di un problema al carrello di atterraggio, come riferito da un funzionario di Massport, l’ente che gestisce l’aeroporto. Non ci sono feriti. Un video mostrava l’aereo avvicinarsi all’aeroporto con una sola ruota abbassata e atterrare con un’ala che toccava il suolo. L’aereo era diretto a Bar Harbor, nel Maine. NO RE-SALE, RE-USE OR ARCHIVE CREDIT WCVB

