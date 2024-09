Il leader di Sinistra Italiana: "Su von der Leyen giudizio negativo basato su valutazioni concrete"

“Il nostro gruppo, The Left, ha votato contro Ursula von der Leyen. È evidente che il nostro voto non può che essere negativo anche sulla commissione”. Così Nicola Fratoianni, rispondendo alle domande dei cronisti sulla nomina di Raffaele Fitto alla vicepresidenza con delega alla coesione e alle riforme dell’Unione Europea. “Che questa commissione fosse destinata a uno spostamento significativo a destra era prevedibile” continua il leader di Sinistra Italiana, sottolineando come tanto il meccanismo di composizione basato sui governi nazionali, quanto l’asse socialisti-popolari-liberali si sarebbe inevitabilmente incrinato a destra. “Sulla von der Leyen avevamo dato un giudizio negativo sulla base di valutazioni concrete”, argomenta Fratoianni spiegando il perché, a differenza di Verdi e Socialisti, avessero votato contro la sua rielezione. Nonostante questo, però: “Oggi i parlamentare di AVS, anche se collocati in gruppi diversi, hanno prodotto una nota comune. Questo è un fatto molto positivo“. “Occorrerà, a prescindere da come ha votato ciascun gruppo, valutare bene quello che accadrà concretamente nel lavoro della commissione – conclude Fratoianni – perché la mia opinione, che non matura oggi con la indicazione di Fitto né di questa commissione, è che lo spostamento a destra sia un dato di fatto già in corso“.

