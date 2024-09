Soccorritori al lavoro per rimuovere fango e macerie

Residenti e soccorritori hanno rimosso fango e macerie nella Repubblica Ceca dopo che piogge eccezionalmente intense hanno colpito il Paese, causando alluvioni in diverse regioni. Le acque si sono ritirate dalle zone montuose, lasciando dietro di sé case e ponti distrutti e strade danneggiate. Elicotteri militari si sono uniti ai soccorritori sulle barche negli sforzi per trasportare le persone in salvo. Nella giornata di lunedì 16 settembre almeno tre persone sono morte. La polizia ha precisato che una donna e due uomini sono annegati nel nordest. Il corpo della donna è stato trovato in acqua nella città di Krasov, mentre quelli degli uomini sono stati rinvenuti in luoghi diversi dopo che l’acqua si è ritirata nella città di Krnov, che domenica era stata quasi completamente sommersa. Le alluvioni hanno sommerso parti di Austria, Repubblica Ceca, Polonia e Romania dopo che un sistema di bassa pressione in transito nei Paesi ha scatenato piogge record per giorni. Nelle prossime ore il maltempo dovrebbe abbattersi su Slovacchia e Ungheria.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata