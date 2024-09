Dispiegati circa 5mila vigili del fuoco

Numerosi incendi continuano a bruciare il nord del Portogallo. Circa 5.000 vigili del fuoco sono ancora alle prese con lo spegnimento delle fiamme, che hanno causato almeno tre morti. Tra le zone più colpite c’è il distretto di Aveiro, a sud della città di Porto. Vari Paesi dell’Unione Europea, tra cui Spagna, Francia, Italia e Grecia, hanno fornito otto aerei per supportare i vigili del fuoco locali. Non essendo previste piogge, le autorità nazionali hanno prolungato l’allerta per gli incendi fino a giovedì.

