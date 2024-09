Per l'ex presidente il sospetto aggressore ha "agito" a seguito del "linguaggio altamente incendiario" dei candidati dem

L’accusa dell’ex presidente Donald Trump contro i suoi avversari politici dopo il presunto attentato alla sua vita sventato a Palm Beach in Florida, il secondo dopo quello di Butler in Pennsylvania. Parlando con Fox News Digital il candidato alla Casa Bianca per le presidenziali 2024 ha detto che a istigare gli attentati è stata la “retorica” di Joe Biden e Kamala Harris. Il sospetto attentatore, secondo Trump, ha “agito” a seguito del “linguaggio altamente incendiario” usato dal presidente e dalla vicepresidente e candidata democratica.

Musk cancella post su Biden e Harris: “Ho imparato una lezione”

Intanto il proprietario di X, Elon Musk, è finito nelle polemiche dopo aver pubblicato un post, in seguito all’attentato, in cui affermava che “nessuno sta nemmeno cercando di assassinare Biden/Kamala“. L’imprenditore ha poi cancellato il post in seguito alla bufera e ha scritto: “Beh, una lezione che ho imparato è che solo perché dico qualcosa a un gruppo e loro ridono non significa che sarà così esilarante come post su X, è emerso che le barzellette sono MOLTO meno divertenti se le persone non conoscono il contesto“.

Biden: “Secret Service ha bisogno di più aiuti”

Sul tema è poi tornato nuovamente anche il presidente americano Joe Biden, che ha detto che il Secret Service, l’agenzia a cui è affidata la sicurezza di Trump, “ha bisogno di più aiuto”, chiedendo al Congresso di fornire loro maggiori risorse.

