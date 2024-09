Macron: "Soddisfa tutti i criteri richiesti"

Il presidente francese Emmanuel Macron, in accordo con il primo ministro Michel Barnier, ha proposto Stéphane Séjourné, ministro dell’Europa e degli Affari esteri, come commissario europeo per il prossimo mandato. “Séjourné è stato presidente del gruppo Renew al Parlamento europeo durante la precedente legislatura e soddisfa tutti i criteri richiesti”, fanno sapere fonti dell’Eliseo, “il suo impegno per l’Europa gli consentirà di sostenere pienamente questa agenda per la sovranità“.

Macron: “Grazie a Breton, è stato commissario eccellente”

Il presidente francese Emmanuel Macron esprime anche “i suoi ringraziamenti a Thierry Breton, che è stato un eccellente Commissario europeo” e che ha annunciato le sue dimissioni questa mattina in una lettera indirizzata alla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. “Ha contribuito in modo determinante all’avanzamento di una politica di sovranità europea nei settori della tecnologia digitale (DSA/DMA)”, affermano fonti dell’Eliseo, “del sostegno alla base tecnologica e industriale della difesa europea e della tenuta del mercato unico dell’Unione europea durante la crisi di Covid”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata