La zona della Moravia tra le più colpite dalle alluvioni

Il maltempo che sta colpendo l’Europa centrale ha investito anche la Repubblica Ceca. Le autorità hanno dichiarato il massimo livello di allerta per le inondazioni in circa 100 località del paese. La situazione è particolarmente critica in due regioni nord-orientali, compresa l’area dei monti Jeseníky, in Moravia, vicino al confine con la Polonia. Città e villaggi della zona tra cui Jeseník, sono stati sommersi e isolati dalle acque che hanno trasformato le strade in fiumi. L’esercito ha inviato un elicottero per aiutare nelle operazioni di evacuazione. Circa 260mila famiglie sono rimaste senza elettricità domenica in tutto il paese. Quattro persone sono disperse.

