Il premier britannico in Italia dove ha incontrato anche il ministor Piantedosi

“Sono qui per discutere, in questo centro di coordinamento e con il Primo Ministro, di come affrontare la migrazione illegale. E qui ci sono state riduzioni piuttosto drastiche. Vorrei quindi capire come si è arrivati a questo risultato”. Queste le parole del premier britannico, Keir Starmer, a margine della sua visita al Centro nazionale di coordinamento per l’immigrazione a Roma. “Sembra che ciò sia dovuto al lavoro a monte svolto in alcuni dei Paesi da cui provengono le persone. Da tempo credo che la prevenzione e il blocco dei viaggi sia uno dei modi migliori per affrontare questo problema. Sono quindi molto interessato a sapere come è andato il lavoro a monte”, ha sottolineato Starmer.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata