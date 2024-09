Non sono stati segnalati feriti

I vigili del fuoco israeliani si sono attivati per spegnere un incendio divampato nel nord del Paese lunedì, a seguito di un attacco lanciato dall’interno del Libano. Secondo un comunicato dell’Idf, “un obiettivo aereo sospetto” ha attraversato il territorio israeliano ed è “caduto in un’area aperta nella zona dell’Alta Galilea”. Non sono stati segnalati feriti, mentre i servizi antincendio e di soccorso israeliani continuano a operare sul luogo, ha dichiarato l’esercito.

