Vengono tolti ogni anno in vista della festa del nuovo anno ebraico

I bigliettini riposti nelle fessure tra le antiche pietre del Muro del Pianto di Gerusalemme sono state rimosse domenica in vista della festa del nuovo anno ebraico, Rosh Hashanah. Il rabbino Shmuel Rabinovitch ha detto che i messaggi erano “pieni di lacrime”. Questi vengono rimossi due volte l’anno, prima dell’inizio del nuovo anno ebraico e prima della festa di Pasqua in primavera. Secondo la Fondazione per il Patrimonio del Muro Occidentale, durante ogni operazione vengono trovate decine di migliaia di banconote.

