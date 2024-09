Il gruppo armato dello Yemen ha lanciato un missile balistico verso lo Stato ebraico

Un missile balistico lanciato dallo Yemen è caduto in un’area del centro di Israele, al momento non si registrano morti o feriti. Subito dopo l’attacco il premier dello Stato ebraico Benjamin Netanyahu ha tenuto una conferenza stampa. “Siamo impegnati in una battaglia su più fronti contro l’asse del male dell’Iran che cerca di distruggerci. Questa mattina gli Houthi hanno lanciato un missile dallo Yemen verso il nostro territorio. Avrebbero dovuto sapere che ogni tentativo di danneggiarci ha un prezzo molto alto. Chi ha bisogno di un promemoria in merito è invitato a visitare il porto di Hodeida. Chiunque ci attacchi non sfuggirà alle nostre armi. Hamas lo sta già imparando grazie alla nostra azione determinata che porterà alla sua distruzione e al rilascio di tutti i nostri ostaggi”, ha detto il primo ministro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata