In migliaia per l'ultimo saluto all'atleta di Parigi 2024

Funerali militari a Bukwo, in Uganda, per Rebecca Cheptegei, la maratoneta olimpica di Parigi 2024 uccisa la scorsa settimana in Kenya dal compagno, che le ha dato fuoco. Gli ufficiali militari hanno svolto un ruolo di primo piano nelle esequie poiché Cheptegei aveva il grado di sergente nell’esercito ugandese, ha detto il portavoce militare, il generale di brigata Felix Kulayigye, aggiungendo che meritava un “saluto con le armi adeguato al suo rango.” Atleti, familiari e altri hanno pronunciato i loro elogi funebri davanti a migliaia di persone in un campo sportivo. Cheptegei aveva 33 anni. È morta dopo che il suo corpo ha subito ustioni per l’80% a causa dell’attacco di Dickson Ndiema, che l’ha cosparsa di benzina nella sua casa nella contea di Trans-Nzoia, nell’ovest del Kenya, il 3 settembre. Ndiema ha subito ustioni per il 30% del suo corpo ed è morto in seguito per le sue ferite. Secondo un rapporto presentato dal capo locale, avevano litigato per un appezzamento di terra che l’atleta aveva acquistato in Kenya. Cheptegei è la quarta atleta donna a essere uccisa dal proprio partner in Kenya in un preoccupante schema di violenza di genere negli ultimi anni. I tassi elevati di violenza contro le donne in Kenya hanno portato a diverse marce quest’anno. I funzionari ugandesi hanno condannato l’attacco, chiedendo giustizia per Cheptegei. La First Lady Janet Museveni, che è anche ministro dell’Istruzione e dello Sport in Uganda, ha descritto l’attacco come “profondamente sconvolgente.” Cheptegei ha partecipato alla maratona femminile alle Olimpiadi di Parigi, classificandosi al 44° posto, meno di un mese prima dell’attacco.

