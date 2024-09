L'ultima trovata dell'eccentrico Ed Davey

La nuova trovata dell’eccentrico deputato britannico Ed Davey. Il leader dei Liberal Democratici ha approfittato del fatto che la conferenza del suo partito si stia svolgendo sul mare, nella città di Brighton, per raggiungere l’evento in moto d’acqua. Davey è noto in Gran Bretagna per le sue acrobazie audaci, avendo praticato bungee jumping, paddleboarding e surf durante l’ultima campagna elettorale a giugno e luglio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata