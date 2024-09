Proseguono gli attacchi dell'esercito israeliano sulla Striscia

Continuano i raid israeliani sulla striscia di Gaza. Nella notte, secondo quanto riporta l’agenzia palestinese Wafa, sono almeno una dozzina i morti nei diversi raid. IN AGGIORNAMENTO

10:04 Almeno 14 morti in attacchi Israele su Gaza

Gli attacchi aerei israeliani hanno colpito il centro e il sud di Gaza durante la notte, uccidendo almeno 14 persone. Un raid su Gaza City ha colpito una casa che ospitava 11 persone, tra cui donne e bambini, mentre un altro bombardamento ha preso di mira una tenda a Khan Younis in cui si trovavano palestinesi sfollati. Lo ha affermato la Difesa civile di Gaza.

09:57 Conclusa prima fase campagna vaccini anti-polio a Gaza

Il ministero della Sanità di Gaza, gestito da Hamas, ha aggiornato che la prima fase dell’operazione di vaccinazione antipolio nella Striscia di Gaza si è conclusa dopo aver somministrato circa 560.000 dosi a bambini di età inferiore ai 10 anni. Il tasso di vaccinazione è di circa l’87% del totale. La prima fase dell’operazione si è svolta in tutta la Striscia di Gaza e in tre turni distribuiti nell’arco di 12 giorni. Ci sono altre due fasi dell’operazione che dovrebbero svolgersi più avanti. Lo riporta Ynet.

9:34 Media, lettera Sinwar a Nasrallah scritta da suo ufficio

Il quotidiano Al-Sharq al-Awast ha riferito che la lettera che il leader di Hamas Yahya Sinwar ha inviato al segretario generale di Hezbollah Hassan Nasrallah “non è stato scritta a mano ed è stata emessa dall’ufficio di Sinwar, a causa delle sue ‘circostanze note'”. È stato inoltre notato che “diverse lettere simili sono state inviate a vari leader e altre figure, compresi partiti politici in Libano” e che “tutte le lettere avevano una formulazione uniforme, a eccezione della lettera inviata a Nasrallah in cui è stata aggiunta una breve introduzione in cui Sinwar lo ringraziava per la sua partecipazione ai combattimenti”.

8:35 Raid Israele su Khan Younis, morti e feriti

Un attacco aereo israeliano sulla città di Khan Yunis ha provocato morti e feriti secondo quanto riportano i media locali.Fonti mediche hanno detto che le forze di occupazione israeliane hanno preso di mira una tenda che ospitava gli sfollati nell’area di Al-Attar a Khan Yunis, il che avrebbe portato, secondo quanto scrive l’agenzia palestinese Wafa, all’uccisione di decine di civili e al ferimento di altri.

8:13 Almeno 9 morti in bombardamento israeliano su Gaza

Almeno 9 i morti in un attacco israeliano a Gaza City, secondo quanto riporta Aljazeera. In particolare, due le persone morte e altre ferite, scrive l’agenzia palestinese Wafa, in un bombardamento su Gaza City e il campo di Jabalia. Inoltre, fonti locali confermano che le forze di occupazione israeliane hanno bombardato la struttura di Al-Aliya che ospita gli sfollati nel campo di Jabalia, nel nord della Striscia di Gaza, provocando l’uccisione di diverse persone e il ferimento di altre. Nel frattempo, sei persone, tra cui tre bambini e una donna, sono state uccise nel bombardamento della casa della famiglia Bustan nel quartiere di Al-Tuffah, a est di Gaza City.

