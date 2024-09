Il feretro di Aysenur Ezgi Eygi è arrivato all'aeroporto

(LaPresse) I funzionari turchi hanno tenuto una breve cerimonia all’aeroporto internazionale di Istanbul, dove è arrivata la salma dell’attivista turco-americana Aysenur Ezgi Eygi, uccisa da colpi di arma da fuoco israeliani durante una manifestazione in Cisgiordania. Il suo funerale e la sua sepoltura si terranno sabato a Didim, vicino a Smirne. Il governatore di Istanbul Davut Gul e altri funzionari hanno pregato davanti alla bara della 26enne, avvolta nella bandiera turca, prima che fosse imbarcata su un altro aereo diretto alla città di Smirne. L’esercito israeliano ha affermato che Ezgi Eygi è stata probabilmente colpita in modo indiretto e non intenzionale dal fuoco dell’Idf.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata