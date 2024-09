Venti fino a 155 chilometri orari si stanno spostando verso New Orleans

L’uragano Francine si è abbattuto sulla costa della Louisiana mercoledì sera lasciando senza corrente elettrica 190mila residenti, sradicando alberi e allagando le strade. La tempesta di categoria 2 ha portato venti fino a 155 chilometri orari che si stanno spostando verso New Orleans dove sono già in corso forti piogge. Il Centro nazionale uragani ha esortato i residenti a rimanere al riparo. Si prevede che giovedì si indebolisca ulteriormente mentre si spinge verso nord attraverso il Mississippi, con piogge diffuse nei prossimi giorni che potrebbero causare inondazioni improvvise in città come Jackson, Mississippi, Birmingham, Alabama, Memphis, Tennessee e Atlanta. Aumenta anche la minaccia di trombe d’aria.

