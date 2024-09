Presenti in piazza anche gli oppositori in esilio Antonio Ledezma e Leopoldo Lopez

Davanti al Congresso dei deputati spagnolo a Madrid la manifestazione dell’opposizione venezuelana per chiedere la “Libertà del Venezuela” e sostenere Edmundo Gonzalez come “presidente eletto”. Alla manifestazione si sono uniti gli oppositori in esilio Antonio Ledezma e Leopoldo Lopez oltre alla figlia di Edmundo Gonzalez, Carolina Gonzalez, che ha letto un messaggio del padre in piazza. Secondo quanto ha riferito la delegazione del governo a Madrid, alla dimostrazione hanno partecipato mille persone. Dal palco Leopoldo Lopez ha assicurato che Gonzalez si è assunto le sue “responsabilità come presidente eletto dei venezuelani” e che giurerà come presidente il 10 gennaio. La manifestazione si è conclusa con l’inno nazionale venezuelano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata