I due candidati alla Casa Bianca a Filadelfia, negli studi della Abc

Conto alla rovescia per il primo confronto televisivo tra Donald Trump e Kamala Harris, candidati alle presidenziali Usa del prossimo novembre. L’appuntamento è nella notte italiana a Filadelfia, negli studi dell’emittente Abc. Il candidato repubblicano e la sfidante democratica sono di fatto testa e testa nei sondaggi e il duello tv, potenzialmente l’unico di questa campagna, potrebbe diventare decisivo per influenzare le scelte degli elettori. Harris e Trump dovranno rispettare regole ben precise nei 90 minuti di confronto, che sarà senza pubblico. Solo i due moderatori, David Muir, conduttore di “World News Tonight” e Linsey Davis di ABC News Live “Prime”, potranno porre domande. ll presidente Biden seguirà l’evento e “farà il tifo per la vice, della quale è molto orgoglioso”, ha fatto sapere il portavoce della Casa Bianca.

Dove vedere il dibattito in Tv

Il dibattito, previsto per le 3 del mattino in Italia (le 21 ora locale) sarà trasmesso anche sulla tv italiana da La7, su Skytg24, Tg1, RaiNews24 e sul Nove.

