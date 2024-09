Migliaia di persone nella piazza Kim Il Sung della capitale Pyongyang

Migliaia di nordcoreani hanno celebrato il 76° anniversario del Paese nella piazza Kim Il Sung della capitale Pyongyang. I filmati ripresi dai media statali mostrano le sfilate con le bandiere nordcoreane mentre i fuochi d’artificio illuminano il cielo della Corea del Nord. I giovani hanno anche partecipato a balli di gruppo organizzati. Il premier Kim Tok Hun e il capo del parlamento Choe Ryong Hae hanno seguito i festeggiamenti dal balcone che domina la piazza. Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha tenuto un discorso in occasione dell’anniversario ma non ha partecipato all’evento in piazza.

