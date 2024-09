Migliaia di evacuati, bruciati 70 kmq di vegetazione

(LaPresse) – Un incendio ha colpito la zona di Highland in California, alimentato dal caldo intenso e dalle condizioni di siccità: si è rapidamente espanso alle zone circostanti, rendendo obbligatorie diverse evacuazioni dato che decine di migliaia di case sono minacciate dalle fiamme. L’incendio sta bruciando in modo incontrollato lungo i margini della Foresta Nazionale di San Bernardino, circa 100 chilometri a est di Los Angeles. Bruciati sinora 70 chilometri quadrati di vegetazione. No re-sale, re-use or archive

