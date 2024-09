Martedì il dibattito con Donald Trump

(LaPresse) – La vicepresidente e candidata alle elezioni presidenziali Kamala Harris e suo marito sono stati ripresi mentre si godevano una passeggiata domenicale, a Pittsburgh in Pennsylvania. Harris in questi giorni si sta preparando al dibattito con Trump previsto per martedì sera.

