Il portavoce Peskov si è limitato a dichiarare: "Non tutte le volte le informazioni di questo tipo sono vere"

Non c’è una conferma ma nemmeno una smentita, da parte del Cremlino, delle voci secondo cui la Russia avrebbe ricevuto missili balistici a corto raggio dall’Iran di possibile utilizzo nella guerra in Ucraina. “Abbiamo visto questa notizia. Non tutte le volte le informazioni di questo tipo sono vere“, ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. La notizia era stata originariamente riferita venerdì dal Wall Street Journal. “L’Iran è un nostro partner importante, stiamo sviluppando le nostre relazioni commerciali ed economiche, stiamo sviluppando la nostra cooperazione e il dialogo in tutti i settori possibili, compresi quelli più sensibili, e continueremo a farlo nell’interesse dei popoli dei nostri due Paesi“, ha dichiarato Peskov, come riportano le agenzie di stampa russe.

