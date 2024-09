Sette persone sono rimaste ferite. L'episodio nella zona sud-orientale del Paese vicino all'Interstate-75

È caccia all’uomo in Kentucky, nella zona sud-orientale dello stato vicino all‘Interstate 75, dove almeno sette persone sono rimaste ferite nell’ennesima sparatoria avvenuta negli Stati Uniti. Secondo la ricostruzione della polizia, l’autore del folle gesto avrebbe aperto il fuoco “da un cavalcavia o da una zona boscosa a lato dell’autostrada”. I proiettili hanno attraversato i parabrezza delle auto sulle quali viaggiavano le persone colpite, alcune delle quali sono ricoverate in gravi condizioni.

La polizia del Kentucky sta ancora cercando la persona che ha aperto il fuoco contro le auto in movimento affermando che “dovrebbe essere considerato armato e pericoloso”. Le forze dell’ordine hanno diffuso una foto dell’uomo, il 32enne caucasico Joseph A. Couch, invitando chiunque avesse informazioni sulla sua posizione a chiamare il 911. Le forze dell’ordine hanno poi specificato che non tutte le persone coinvolte sono rimaste ferite dai proiettili esplosi, alcune di loro infatti sarebbero vittime dell’incidente causato dalla sparatoria.

