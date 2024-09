Al suo arrivo all’aeroporto di Port Moresby il Santo Padre Francesco è stato accolto dal Vice Primo Ministro e da due bambini in abito tradizionale

Alle 19.09 (11.09 ora di Roma), Papa Francesco è giunto in Papua Nuova Guinea. Al suo arrivo all’Aeroporto Internazionale di Port Moresby, capitale dello Stato oceanico, il Santo Padre Francesco è stato accolto dal Vice Primo Ministro e da due bambini in abito tradizionale che gli hanno portato in dono dei fiori.

Dopo la Guardia d’Onore, l’esecuzione degli inni e l’Onore alle Bandiere, ha avuto luogo la presentazione delle rispettive Delegazioni. Al termine, il Papa si è congedato dal Vice Primo Ministro e si è trasferito in auto alla Nunziatura Apostolica.

