I soldati israeliani hanno lasciato la città ma le operazioni in West Bank non sono finite

Le squadre della Protezione civile palestinese hanno iniziato lo sgombero delle macerie e la riparazione delle infrastrutture a Jenin, dopo un raid militare israeliano durato 10 giorni. In azione bulldozer e altri macchinari pesanti che hanno percorsi le strade della città a tratti completamente distrutta. Sullo sfondo molti negozi ridotti in macerie. Sul posto non si vedono più soldati Idf ma le autorità militari dello stato ebraico hanno fatto sapere che le operazioni nella West Bank contro cellule terroristiche procedono.

