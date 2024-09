Il 18enne aveva tentato un attacco al consolato israeliano

Un uomo armato apre il fuoco con un fucile baionetta davanti al consolato israeliano a Monaco di Baviera, in Germania. Intervengono gli agenti, contro i quali l’aggressore spara e infine gli uomini delle forze di sicurezza uccidono l’attentatore. L’autore dell’attacco sarebbe stato identificato come Emrah I., 18 anni, nato in Austria ma di origini bosniache Nel 2023, secondo l’agenzia austriaca Apa, è stato denunciato alla Procura di Salisburgo perché sospettato di essere membro di un’organizzazione terroristica. Per le autorità bavaresi è stato sventato un attentato contro la rappresentanza diplomatica dello stato ebraico.

