Washington chiede di finalizzare l'accordo su Gaza. Ben Gvir: "Al lavoro per porre fine a negoziati"

Guerra in Medioriente. Israele e l’Autorità nazionale palestinese temerebbero un attacco simile a quello del 7 ottobre in Cisgiordania. Intanto, migliaia di manifestanti hanno bloccato diverse strade a Tel Aviv, in occasione dello sciopero generale indetto dopo il ritrovamento a Gaza di sei giovani ostaggi (ecco chi erano) uccisi in un tunnel. Le autopsie hanno rivelato che sono stati giustiziati. I dimostranti hanno chiesto al governo di fare l’accordo per il rilascio dei rapiti che sono ancora in vita. E Hamas rincara: “ostaggi nelle bare se Israele continua attacchi”. Il premier Netanyahu ha chiesto scusa alle famiglie delle vittime, assicurando che Hamas “pagherà un caro prezzo”, ma deve incassare le dure critiche del presidente americano Biden, che lo rimprovera apertamente di non volere la pace.

Unicef, in 2 giorni a Gaza vaccinati 161mila bimbi contro polio

“Oltre 161.000 bambini sono stati vaccinati durante i primi due giorni della campagna di vaccinazione antipolio a Gaza. La campagna di vaccinazione in due round mira a raggiungere 640.000 bambini”. Lo scrive su X Unicef per il Medioriente e il Norda Africa. “Le limitate pause umanitarie stanno permettendo il successo della campagna, ma, prima di tutto, i bambini di Gaza hanno bisogno di un cessate il fuoco ora”, prosegue l’agenzia Onu per i diritti dell’infanzia.

Ben Gvir: “Al lavoro per porre fine a negoziati con Hamas”

“Al lavoro per porre fine ai negoziati con Hamas“. Lo scrive in un post sul social X il ministro israeliano della Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir. “Un Paese in cui uccidono sei ostaggi a sangue freddo non conduce negoziati con gli assassini, ma interrompe i colloqui, blocca il trasferimento di carburante ed elettricità e li schiaccia fino al crollo”, ha aggiunto, “i continui colloqui non fanno altro che spingerli a creare sempre più terrore, anche in Giudea e Samaria”, ovvero la Cisgiordania secondo i suoi nomi biblici.

Usa mettono sotto accusa Sinwar e altri militanti Hamas

Il Dipartimento di Giustizia Usa ha annunciato accuse penali contro il leader di Hamas Yahya Sinwar e altri militanti in relazione alla strage del 7 ottobre 2023 in Israele. La denuncia penale, depositata presso il tribunale federale di New York City, include accuse di cospirazione per fornire supporto materiale a un’organizzazione terroristica straniera, con la morte come conseguenza. “Le accuse desecretate oggi sono solo una parte del nostro sforzo per colpire ogni aspetto delle operazioni di Hamas”, ha detto il procuratore generale Merrick Garland in una dichiarazione video. “Queste azioni non saranno le ultime”. Sinwar è stato nominato capo generale di Hamas dopo l’uccisione di Ismail Haniyeh in Iran e si trova in cima alla lista dei più ricercati di Israele. Si ritiene che abbia trascorso la maggior parte degli ultimi 10 mesi vivendo nei tunnel sotto Gaza e non è chiaro quanti contatti abbia con il mondo esterno.

