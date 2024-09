La roccia spaziale, del diametro di circa un metro, è stata ribattezzata 2024 RW1

Un asteroide ha attraversato l’atmosfera illuminando per qualche secondo il cielo notturno sopra le Filippine. La roccia, ribattezzata 2024 RW1, del diametro di circa un metro, è stata avvistata dagli astronomi della NASA in Arizona. Asteroidi di queste dimensioni sfrecciano verso la Terra ogni due settimane circa, senza costituire alcun pericolo. La roccia spaziale è stata scoperta grazie al Catalina Sky Survey, gestito dall’Università dell’Arizona e finanziato dalla National Aeronautics and Space Administration.

