Il parlamento di Kiev esaminerà la richiesta in una delle prossime sessioni plenarie

Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha rassegnato le proprie dimissioni in una lettera alla Verkhovna Rada, ovvero il parlamento ucraino. Lo ha fatto sapere presidente della Verkhovna Rada Ruslan Stefanchuk in un post su Facebook, precisando la richiesta verrà esaminata in una delle prossime sessioni plenarie del parlamento.

Kuleba: “Salvare vite non può essere considerata escalation”

“La difesa aerea dei partner può e deve essere utilizzata per proteggere la popolazione civile in Ucraina. Abbattere in aria pezzi di metallo mortale non costituisce la partecipazione di un Paese alla guerra. Il semplice atto di salvare vite umane non può essere considerato un’escalation. La decisione di permettere ai Paesi vicini di utilizzare i sistemi di difesa aerea deve essere finalmente presa”. È quanto scrive in un post sui social il ministro degli Esteri dimissionario ucraino Dmytro Kuleba, dopo l’attacco russo di questa notte su Leopoli.

“Per porre fine a questo terrore, i partner dell’Ucraina devono consegnare prontamente i sistemi di difesa aerea e le munizioni promesse”, aggiunge, “nonché rafforzare le capacità di difesa dell’Ucraina e permetterci di lanciare attacchi a lungo raggio su tutti gli obiettivi militari legittimi della Russia”.

This night, Russia launched another brutal attack on the residential areas of two major cities, Lviv and Kryvyi Rih. There are civilians who have been injured or killed, including children. Russia used missiles and drones to attack people in their homes while they were sleeping… — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 4, 2024

Zakharova su dimissioni Kuleba: “È autunno e cadono le foglie”

“È autunno, cadono le foglie e i rami sono spogli”. Così la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha commentato all’agenzia Tass le dimissioni del ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba.

