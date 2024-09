Il Pontefice incontra il presidente Widodo a Giacarta

Il Papa è stato accolto con una cerimonia al Palazzo Presidenziale di Istana Merdeka a Giakarta, dove ha incontrato il Presidente Joko Widodo e importanti figure diplomatiche e religiose. Francesco ha incontrato anche il clero locale e le suore nella Cattedrale di Nostra Signora dell’Assunzione, un centro per la leadership cattolica in Indonesia. E’ la prima tappa del tour di 11 giorni in quattro nazioni, con l’Indonesia che rappresenta un punto di partenza cruciale per il suo messaggio di dialogo interreligioso e pastorale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata