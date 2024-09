L'ira di Messner: "È semplicemente stupido. Non sono veri alpinisti"

Polemiche in Germania dopo che un turista è stato immortalato in un video mentre indossava i famosi sandali Birkenstock al momento di affrontare la salita in vetta allo Zugspitze, la montagna più alta del Paese con i suoi 2.962 metri. Lo Zugspitze è una tra le principali mete turistiche in Germania e, ogni anno, mezzo milione di persone prende la funivia fino alla stazione a monte, per poi raggiungere a piedi la vetta. Una via ferrata per cui sono consigliati abbigliamento e scarpe adeguate, anche se molti turisti spesso indossano semplici scarpe da ginnastica. Il video del turista sprovveduto (o provocatore, secondo alcuni), pubblicato sull’account Facebook di una guida alpina austriaca, è presto diventato virale. “È davvero bello come le persone vanno in giro. Niente ti sorprende più“, il commento ironico della guida alpina. La maggior parte delle persone ha criticato le calzature inadeguate del giovane, usando a volte parole forti, addirittura offensive. Alcuni, tuttavia, hanno invitato alla moderazione e a prendere il tutto con umorismo. Anche la leggenda dell’alpinismo Reinhold Messner ha criticato il comportamento dell”alpinista con i sandali’: “È semplicemente stupido. Non sono veri alpinisti. Ognuno è responsabile della propria vita. Se succede qualcosa, il soccorso alpino viene messo in difficoltà. Forse voleva solo provocare”, ha commentato Messner, come riporta Bild. Il ministro dell’Interno e dello sport bavarese Joachim Herrmann ha confermato quanto sia pericolosa una scalata nelle Alpi, spiegando che quest’anno sulle montagne bavaresi sono morte almeno 35 persone, “anche se la stagione escursionistica principale deve ancora arrivare”. Nell’intero 2023, i morti in montagna sono stati 41. La maggior parte degli incidenti avviene proprio sullo Zugspitze.

