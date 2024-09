L'alto rappresentante Politica estera dell'Unione Europea: "Dobbiamo essere più proattivi e non aspettare la prossima crisi"

“Ventotene è la capitale morale dell’Europa, qui è stata scritta la prima idea dell’Europa”. Così Josep Borrell, alto rappresentante Politica estera dell’Ue, all’inaugurazione del murales sul manifesto di Ventotene.”L’Europa in pandemia ha dato una risposta comune e anche per la guerra in Ucraina, ma dobbiamo essere più proattivi e non aspettare la prossima crisi“, aggiunge.

