Durante l'Angelus, il pontefice ha lanciato anche un appello riguardante la crisi climatica

Papa Francesco ha lanciato un appello per la pace in Medioriente durante la preghiera settimanale dell’Angelus in Vaticano a Roma. “Faccio appello affinché i negoziati non si fermino e ci sia subito un cessate il fuoco, che gli ostaggi siano liberati, che la popolazione di Gaza sia aiutata”, ha detto il pontefice ai fedeli. Bergoglio ha poi lanciato anche un messaggio riguardante la crisi climatica: “Auspico da parte di tutti – istituzioni, associazioni, famiglie e singoli – un impegno concreto per la nostra casa comune. Il grido di una terra ferita sta diventando sempre più allarmante per richiedere un’azione decisa e urgente”.

