Il video pubblicato sui social girato durante una manifestazione

(LaPresse) Un agente della polizia israeliana a cavallo travolge la sorella di uno degli ostaggi israeliani rapiti da Hamas durante una manifestazione che si è tenuta sabato sera a Tel Aviv. Le immagini sono state pubblicate dall’emittente N12 e riprese subito sui social. La vittima è Nathalie Zangaoker, sorella di Matan, uno dei ragazzi nelle mani del movimento estremista palestinese dal 7 ottobre scorso. La giovane è stata portata in ospedale con delle ferite. La madre della ragazza, Einav Zangauker, in una dichiarazione letta di fronte al quartier generale dell’esercito a Tel Aviv, aveva accusato il primo ministro Benjamin Netanyahu e il suo governo di aver consapevolmente condannato a morte gli ostaggi. “Netanyahu e i suoi partner nel governo hanno deciso di affossare l’accordo e come tali hanno consapevolmente condannato a morte gli ostaggi”, ha affermato chiamando Netanyauh ‘Signor Morte’.

