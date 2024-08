Obiettivo raggiungere più del 90% in tutti i governatorati della Striscia

“Abbiamo avviato la campagna per vaccinare i bambini contro la poliomielite nella Striscia di Gaza“. Lo ha dichiarato in una conferenza stampa il capo del comitato tecnico per la campagna di vaccinazione, Magdy Dhair. “Attraverso la campagna, cerchiamo di raggiungere più del 90% dei bambini in tutti i governatorati della Striscia di Gaza, dal nord al sud”, ha aggiunto, citato da Sky News Arabia. I medici hanno somministrato i vaccini ad alcuni bambini all’Ospedale Nasser come avvio simbolico della campagna vaccinale.

