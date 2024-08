Immagini di repertorio

Uccisi i due attentatori. Chiusa brevemente la Tomba dei Patriarchi

Le Forze di difesa israeliane (Idf) e l’intelligence israeliana dello Shin Bet ritengono che i due terroristi palestinesi che hanno tentato di compiere attacchi con autobomba simultanei nell’area di Gush Etzion in Cisgiordania la scorsa notte siano stati coordinati. I due terroristi sono partiti insieme dall’area di Hebron e si sono diretti verso il blocco di insediamenti di Etzion per compiere l’attacco in due località, secondo l’indagine iniziale.

Un’autobomba è stata fatta esplodere in una stazione di servizio all’incrocio di Gush Etzion, mentre il secondo terrorista ha violato l’insediamento di Karmei Tzur e la sua auto è esplosa lì. Entrambi i terroristi sono stati uccisi. Le loro identità e affiliazioni non sono immediatamente note, riporta Times of Israel. Alla stazione di servizio, un soldato è stato ferito moderatamente e un ufficiale di riserva che è a capo di una squadra di sicurezza locale è stato ferito leggermente quando le truppe hanno aperto il fuoco contro il terrorista.

Anche il comandante della Brigata regionale di Etzion dell’Idf, il colonnello Gal Rich, è stato ferito leggermente ma non ha richiesto il ricovero in ospedale. A Karmei Tzur, un agente di sicurezza locale ha inseguito il terrorista a bordo della sua stessa auto. Ha speronato l’auto del terrorista, prima di scendere e aprire il fuoco, uccidendolo. L’auto è poi esplosa.

Idf chiude brevemente Tomba Patriarchi dopo attacchi autobomba

Le autorità israeliane hanno chiuso brevemente la Tomba dei Patriarchi, nota ai musulmani come Moschea Ibrahimi, nella città di Hebron in Cisgiordania, in seguito agli attacchi con autobomba della scorsa notte. I due terroristi erano partiti dall’area di Hebron. “Dopo l’attacco, i controlli di sicurezza alla Tomba dei Patriarchi per l’ingresso dei fedeli palestinesi e israeliani sono stati resi più severi e l’area è stata chiusa per un breve periodo per motivi di sicurezza”, hanno affermato le Forze di difesa israeliane (Idf), come riporta Times of Israel. L’Idf ha poi affermato che, in seguito a una valutazione, il luogo sacro è stato riaperto a tutti i fedeli, “sotto rigidi controlli”.

Media, scontri tra uomini armati e truppe Israele a Jenin

I media palestinesi riferiscono di pesanti scontri tra uomini armati e truppe israeliane nella città cisgiordana di Jenin questa mattina. Lo riporta Times of Israel, ricordando che le Forze di difesa israeliane (Idf) stanno conducendo un’importante incursione nel nord della Cisgiordania dalle prime ore di mercoledì.

