Daniel Sancho Bronchalo, 30 anni, cuoco e youtuber, si era difeso dall'accusa di omicidio premeditato sostenendo che fosse legittima difesa

Un tribunale thailandese ha condannato all’ergastolo per omicidio premeditato Daniel Sancho Bronchalo, membro di una famosa famiglia di attori spagnoli e figlio del famoso interprete Rodolfo Sancho Aguirre. Il tribunale provinciale di Koh Samui aveva emesso una sentenza iniziale di morte per Sancho, ma l’ha commutata in ergastolo grazie alla sua collaborazione durante il processo, ha dichiarato all’Associated Press il colonnello di polizia Paisan Sangthep, vice comandante della polizia provinciale di Surat Thani, che ha assistito all’udienza. Sancho, 30 anni, di professione cuoco e youtuber, è stato condannato per l’omicidio di Edwin Arrieta Arteaga, un chirurgo plastico colombiano di 44 anni, ad agosto dello scorso anno mentre entrambi si trovavano in vacanza sull’isola turistica thailandese di Koh Pha-ngan. Entrambi i genitori dell’uomo, sia Rodolfo Sancho che la madre Silvia Bronchalo, anch’essa attrice, hanno partecipato all’udienza con cui è stata stabilita la condanna. Dopo aver ucciso Arrieta, Daniel Sancho ne smembrò il corpo liberandosi delle varie parti anche in mare, un’accusa di cui l’uomo si è dichiarato colpevole. Il 30enne aveva però rifiutato la teoria della premeditazione dell’omicidio, affermando che si fosse trattato di legittima difesa: il chirurgo avrebbe cercato di aggredirlo sessualmente e, nella colluttazione che ne seguì, avrebbe sbattuto la testa contro una vasca da bagno perdendo la conoscenza e poi morendo.

